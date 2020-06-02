Главу полиции Луисвилла уволили после гибели человека в протестах

Главу полиции города Луисвилл в штате Кентукки Стивена Конрада уволили, после того как в ходе разгона протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погиб человек. Об этом 1 июня сообщает телеканал CNN.

В ночь на 1 июня представители местной полиции и Нацгвардии разгоняли большую толпу людей, которые собрались на парковке одного из магазинов. Конрад сообщил, что по полицейским был открыт огонь, в результате чего они начали стрелять в ответ. Один человек погиб.

Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование. Власти обнаружили, что двое полицейских, участвовавших в инциденте, не включили нагрудные камеры, после этого глава полиции города был уволен. Мэр Луисвилла Грэг Фишер заявил, что «провалы такого рода недопустимы».

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.