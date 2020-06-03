Владелец русского ресторана в США рассказал о праве на защиту от мародеров

Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян, который с оружием в руках охранял заведение во время беспорядков в связи с гибелью от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, рассказал «РИА Новости» о праве защищаться от мародеров.

По его словам, фотографию, на которой он сам и около десяти его друзей с оружием стоят возле магазина, сделал кто-то из соседей напротив, подписав снимок «Русская мафия во всеоружии». Сам Газарян считает, что такие обвинения больше шутка и слово «мафия» уже не имеет никакого значения.

«Сосед напротив, когда увидел, что мы стоим защищаемся, увидел, что нас там было 10–12 человек в течение дня, сфотографировал. В Америке любят говорить эту фразу. Это просто большое количество людей называют мафией», — заявил владелец ресторана.

Мужчина рассказал, что каждый вечер собирается с друзьями в заведении и охраняет его, чтобы не допустить грабежа. В американской прессе отряды самообороны часто называет «белыми линчевателями», однако Газарян не сталкивался с такими обвинениями. Он отметил, что грабители, наоборот, относятся к вооруженной обороне с уважением.

«Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то. Была угроза, доля риска в том, что мы делали. Но они просто были шокированы это увидеть», — добавил Газарян.

Также владелец заведения отметил, что охрана своей собственности для него является «вопросом принципа». Мужчина отметил, что в США любой имеет право защищать свое имущество, особенно если полицейские не могут делать свое дело. По словам Газаряна, они с друзьями вышли и показали свое право, и никто не посмел им ничего сказать. Он также выразил надежду на то, что в дальнейшем всё так и останется.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Демонстрации нередко сопровождаются погромами и столкновениями с правоохранителями. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая. Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд. Полицейские повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.