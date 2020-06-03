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Штат Миннесота начнет расследование деятельности полиции за последние 10 лет

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Фото: REUTERS/Dustin Chambers
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Американский штат Миннесота начнет расследование деятельности своей полиции за последнее десятилетие на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник, 2 июня, заявил в Twitter губернатор штата Тим Уолц.

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По его словам, управление штата по правам человека расследует политику, процедуры и практику департамента полиции на протяжении последних 10 лет, «чтобы определить, занимались ли они системной дискриминацией».

Уолц подчеркнул, что власти штата сделают всё, чтобы уничтожить «поколения системного расизма в Миннесоте».

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Известно, что полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Флойд, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

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