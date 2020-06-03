Штат Миннесота начнет расследование деятельности полиции за последние 10 лет
Американский штат Миннесота начнет расследование деятельности своей полиции за последнее десятилетие на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник, 2 июня, заявил в Twitter губернатор штата Тим Уолц.
По его словам, управление штата по правам человека расследует политику, процедуры и практику департамента полиции на протяжении последних 10 лет, «чтобы определить, занимались ли они системной дискриминацией».
Уолц подчеркнул, что власти штата сделают всё, чтобы уничтожить «поколения системного расизма в Миннесоте».
Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Известно, что полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Флойд, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.
Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.