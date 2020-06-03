Трамп поблагодарил себя за подавление протестов в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил правоохранителей и себя самого за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе в ночь на 2 июня.

«В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)», — написал американский лидер в Twitter.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Известно, что полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Флойд, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Ранее Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки. Также он поручил направить дополнительные силы для подавления протестов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.