В Белом доме признали наличие в США расизма

В Соединенных Штатах существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вело издание The Hill на своем YouTube-канале.

Таким образом советник прокомментировала массовые протесты против полицейского произвола и расизма в США, которые вспыхнули на прошлой неделе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Конуэй отметила, что президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением проблемы, однако расизм до сих пор якобы существует «в сердцах многих людей». При этом она осудила действия полицейских, в результате которых умер Флойд.

Массовые акции протеста против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

2 июня лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудили главу Белого дома за разгон протестующих в Вашингтоне.

На данный момент в результате беспорядков в разных американских городах погибло не менее 11 человек, точное число пострадавших неизвестно, но их могут быть сотни.

Акцию протеста против полицейского произвола поддержали и по другую сторону Атлантического океана. Несогласованная акция прошла в Парижe в память о гибели 24-летнего Адамы Траорe послe его задержания полицией в июне 2016 года и переросла в беспорядки и столкновения протестующих c полицией.