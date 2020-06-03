В Филадельфии во время беспорядков повредили около 30 банкоматов

Полиция Филадельфии в американском штате Пенсильвания проводит расследование в связи с тем, что в городе в ночь на вторник, 2 июня, во время беспорядков неизвестные повредили несколько десятков банкоматов. Об этом сообщил местный филиал телеканала CBS.

Отмечается, что всего за ночь было повреждено около 30 банкоматов. Утром 2 июня в результате неудачной попытки взрыва один человек погиб. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Полиция сообщила, что погибшим является 24-летний мужчина, который пытался с помощью взрывного устройства взорвать банкомат в баре Sidekicks Sports Bar. После детонации устройства его отбросило взрывом. Мужчина получил серьезные травмы, был доставлен в больницу, где скончался.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.