Мародеры украли часы из магазина Rolex в Нью-Йорке на $2,4 млн

Участники массовых беспорядков в Нью-Йорке украли из магазина Rolex в районе Сохо часы на сумму около $2,4 млн. Об этом 2 июня сообщила газета New York Post со ссылкой на источник в полиции.

Как следует из опубликованного видео, мародеры пробираются через входную дверь магазина на Грин-стрит. По словам источника, магазин опустошен. Торговая точка стала одной из многих разграбленных в нижнем Манхэттене. Среди пострадавших — магазины Chanel, Lululemon и Apple.

Со своей стороны представитель магазина Rolex сказал, что «часы не были украдены, так как в магазине их не было». По его словам, в помещении просто разбиты окна и витрины.

Как заявил заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер, зачинщики беспорядков, связанные с анархистскими группами, использовали имя Джорджа Флойда, чтобы грабить и разжигать насилие между полицейскими и демонстрантами.

Накануне люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих. Владелец заведения вместе с другими собравшимися вышел ко входу в заведение с оружием. Внутри для полного контроля над ситуацией оставили еще двух человек с дробовиками.

Волна беспорядков захлестнула США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.