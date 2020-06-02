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Комитет защиты журналистов начал расследование стрельбы по прессе в США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» начала расследование в связи со стрельбой в отношении продюсера агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.

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Пресс-секретарь организации, которая базируется в Нью-Йорке, заявил, что его коллеги расследуют все обстоятельства этого дела, а также других, которые были доведены до сведения комитета, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел 1 июня. Продюсер агентства Николь Руссел в ходе освещения протестов у Белого дома пострадала после того, как полиция выстрелила в нее резиновыми пулями. При этом журналист несколько раз повторила, что он является представителем прессы и показала пресс-карту.

2 июня в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва расценивает нападение полиции США на продюсера агентства Sputnik как недружественный шаг со стороны Вашингтона.

Николь Руссел не единственная пострадавшая среди журналистов. В конце прошлой недели полицейские применили против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, слезоточивый газ.

Действия сотрудников американских правоохранительных органов осудили в МИД России, посольстве РФ в США, Госдуме, ООН и ОБСЕ.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут, в том числе надавливая на шею. Позже мужчина скончался в реанимации.

30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие крупные города в разных частях страны.

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