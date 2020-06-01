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В Госдуме призвали США обеспечить безопасность журналистов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет в понедельник, 1 июня, обратился к американским властям с призывом обеспечить безопасность российских журналистов, которые освещают события в США.

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«США, с их слов, являются адептами демократии, но на практике мы видим обратное. США обязаны обеспечить безопасность российских журналистов и их права на освещение ситуации внутри страны. В противном случае это будет расцениваться как попрание демократии и проявление санкционированного насилия», — отметил Шеремет в разговоре с «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что инцидент c применением слезоточивого газа против журналистов больше не повторится.

Полиция американского города Миннеаполис, в котором идут протесты, применила против корреспондента «РИА Новости» в США Михаила Тургиева слезоточивый газ несмотря на то, что он предъявил удостоверение представителя СМИ. В МИА «Россия сегодня» потребовали от властей США расследовать этот инцидент.

В МИД России заявили, что они обеспокоены действиями полиции и применением резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против журналистов. Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с данным инцидентом.

Вместе с тем губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц уже принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие города в разных частях страны.

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