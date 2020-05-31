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МИА «Россия сегодня» потребовало расследовать применение газа против корреспондента в США

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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МИА «Россия сегодня» требует от властей США расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против корреспондента агентства, сообщает в воскресенье, 31 мая, «РИА Новости».

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«МИА «Россия сегодня» требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, МИА «Россия сегодня» также требует, чтобы виновные в этом преступлении против корреспондента были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.

По данным агентства, накануне в ходе протестов в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента «РИА Новости» в США Михаила Тургиева, после того как он показал им удостоверение представителя прессы.

В Миннеаполисе, где начались акции протеста, полицейские применяли слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для расчистки улиц. Отмечается, что в штат ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, в скором времени их число возрастет почти до 11 тыс. человек.

Массовые протесты в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

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