Прямой эфир
Сюжет:

Полицейские в США выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

0
Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Stefani Reynolds
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты возле Белого дома в США. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости».

Дикий запал: протесты в США переключились на богатых
Спустя неделю после убийства Джорджа Флойда демонстрации нарастили градус, а к лозунгам против расизма добавился социальный подтекст

В информагентстве подчеркнули, что журналист предъявляла пресс-карту, однако это не остановило полицейских.

В качестве доказательства Руссел продемонстрировала несколько ран от пуль на своей левой ноге.

В конце прошлой недели против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, полицейские применили слезоточивый газ. В МИА «Россия сегодня» потребовали от властей США расследовать это дело.

Действия сотрудников американских правоохранительных органов осудили в МИД России, посольстве РФ в США, Госдуме и ООН.

В свою очередь, губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий полиции во время протестных акций.

Согласно последним данным, которые сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российских граждан нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая, после того как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие крупные города в разных частях страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020