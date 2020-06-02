Полицейские в США выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

Американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты возле Белого дома в США. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «РИА Новости».

В информагентстве подчеркнули, что журналист предъявляла пресс-карту, однако это не остановило полицейских.

В качестве доказательства Руссел продемонстрировала несколько ран от пуль на своей левой ноге.

В конце прошлой недели против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, полицейские применили слезоточивый газ. В МИА «Россия сегодня» потребовали от властей США расследовать это дело.

Действия сотрудников американских правоохранительных органов осудили в МИД России, посольстве РФ в США, Госдуме и ООН.

В свою очередь, губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий полиции во время протестных акций.

Согласно последним данным, которые сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российских граждан нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая, после того как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие крупные города в разных частях страны.