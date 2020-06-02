Россиян нет среди пострадавших в результате протестов в США

Российских граждан нет среди пострадавших в результате беспорядков в США. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На момент воскресенья, 31 мая, по данным российского посольства в Вашингтоне, которое собирает информацию со всех представительств на территории США, граждане РФ в протестах не пострадали, отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом представитель добавила, что Министерство иностранных дел РФ и посольство России в США выразили протест в связи с «намеренно агрессивными и неприемлемыми действиями» полиции в отношении российского журналиста.

Ранее 1 июня официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инцидент с журналистом «РИА Новости», пострадавшим в Миннеаполисе, необходимо расследовать.

По сведениям МИА «Россия сегодня», в минувшую субботу полиция Миннеаполиса применила против корреспондента «РИА Новости» в США Михаила Тургиева слезоточивый газ. В агентстве потребовали от властей США расследовать это дело.

Позже Тургиев рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что с ним всё в порядке и зрение не пострадало.

После этого губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций.

К этой истории подключилось и посольство России в США. Дипломаты направили ноту в Госдеп о том, что подобное обращение полиции было недопустимо. В МИД России тоже выразили обеспокоенность в связи с применением слезоточивого газа против представителя СМИ.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в интернет очевидцы, видно, как полицейский повалил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку. Флойд кричал, что не может дышать, после чего он потерял сознание. Позже он скончался в реанимации.

Полицейских после появления видеоролика задержания уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.