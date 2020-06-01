Полиция напала на снимавшего протесты в Чикаго актера Джона Кьюсака

Американский актер Джон Кьюсак, известный по фильмам «Лучшие мертвецы», «Быть Джоном Малковичем», «1408» и «Воздушная тюрьма», пожаловался на действия полицейских в Чикаго, когда он снимал протесты, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук правоохранителей в Миннеаполисе. Об этом актер написан на своей странице в Twitter.

По его словам, полицейским не понравилось то, что он снимал на видео горящую машину. Тогда они подошли к нему, держа в руках дубинки и ударили его велосипед, после чего потребовали, чтобы он ушел. Также Кьюсак приложил видео инцидента, чтобы пользователи смогли посмотреть и послушать, как это было, пишет издание Deadline.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступило сообщение из местного магазина о крупном чернокожем мужчине, который расплатился якобы фальшивыми купюрами и будучи в нетрезвом виде собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.