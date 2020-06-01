Более 17 тыс. бойцов Нацгвардии мобилизованы на борьбу с беспорядками в США

Глава бюро Нацгвардии США генерал Джозеф Ленгиел в понедельник, 1 июня, на своей странице в Twitter сообщил, что более 17 тыс. бойцов брошены на борьбу с беспорядками, возникшими в результате непреднамеренной смерти от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«На сегодняшний день 17 015 бойцов Национальной гвардии оказывают помощь местным службам и властям штатов в противодействии общественным беспорядкам», — отметил генерал.

По его словам, еще около 45 тыс. бойцов оказывают содействие в борьбе с COVID-19.

По данным телеканала CNN, по состоянию на утро понедельника бойцы Нацгвардии были мобилизованы в 26 из 50 штатов. В Миннесоте — более 7 тыс. бойцов.

Ранее, 1 июня, президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.