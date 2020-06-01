Посольство в США призвало россиян избегать мест проведения протестов

Посольство РФ в США рекомендовало россиянам, находящимся в Соединенных Штатах, избегать мест проведения протестных акций и отказаться от поездок в города, охваченные беспорядками.

«Более чем в 40 городах введен комендантский час, в 15 штатах и округе Колумбия (г. Вашингтон) для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована национальная гвардия. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавируса», — отметили в дипмиссии на странице в Facebook 1 июня.

В случае происшествий граждан просят незамедлительно информировать Консульский отдел российского посольства в США по телефону горячей линии: (202) 714 31 72.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступило сообщение из местного магазина о крупном чернокожем мужчине, который расплатился якобы фальшивыми купюрами и будучи в нетрезвом виде собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.