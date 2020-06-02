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Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Тема беспорядков в ряде городов США, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими, не поднималась в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося накануне. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, в России своя повестка дня и то, что происходит в США, в РФ не происходит.

Говоря о ситуации в Екатеринбурге, где полицейские застрелили человека, подозреваемого в краже пары рулонов обоев, Песков отметил, что не располагает деталями этого происшествия. Он не согласился с тем, что тема превышения полномочий силовиками в России актуальна, однако не увидел параллели в двух ситуациях.

По его словам, превышение полномочий полицейскими — тема, строго регулируемая законодательством, а также служебными инструкциями.

Днем ранее уральские СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании. Мужчину подозревали в краже нескольких рулонов обоев из магазина «Лео». Бойцов отряда СОБР вызвали полицейские после того, как подозреваемый не пустил их в квартиру и применил перцовый баллончик.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет.

Волна беспорядков захлестнула США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, надели наручники за спиной, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. Мужчина скончался 25 мая в реанимации.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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