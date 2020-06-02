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В МИД РФ назвали недружественным шагом нападение полиции США на продюсера Sputnik

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва расценивает нападение полиции США на продюсера агентства Sputnik как недружественный шаг со стороны Вашингтона. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

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«Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе российской. Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась <…> продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности», ― говорится в сообщении.

Также в российском МИДе потребовали от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола.

Ранее в этот же день продюсер агентства Sputnik Николь Руссел сообщила о том, что полицейские выстрелили несколько раз в нее резиновыми пулями, когда она освещала протесты возле Белого дома в Вашингтоне.

Кроме того, в конце прошлой недели полицейские применили против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, слезоточивый газ.

Действия сотрудников американских правоохранительных органов осудили в МИД России, посольстве РФ в США, Госдуме, ООН и ОБСЕ.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Позже мужчина скончался в реанимации.

30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие крупные города в разных частях страны.

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