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Симоньян допустила обращение в суд после нападений на журналистов в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян во вторник, 2 июня, заявила о том, что подумает о подаче заявления в суд на американских полицейских, которые напали на журналистов агентства в Минеаполисе и Вашингтоне.

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«За три последних дня американская полиция дважды напала на журналистов нашего агентства — корреспондента «РИА Новости» в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне. Оба раза наши журналисты показывали пресс-карты и громко кричали, что они — пресса. Не видеть и не слышать этого полицейские не могли. Такое же случалось и с коллегами из американских СМИ в эти дни», — приводит «РИА Новости» слова Симоньян.

Вместе с тем она усомнилась в том, что американский суд поведет себя лучше, чем полицейские, однако руководство агентства подумает о том, что обратиться с заявлениям.

Ранее в этот же день продюсер агентства Sputnik Николь Руссел сообщила о том, что полицейские выстрелили несколько раз в нее резиновыми пулями, когда она освещала протесты возле Белого дома в Вашингтоне.

«Когда я сказала, что я пресса, они закричали: «Подкрепление» и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд — всё это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, была резиновая пуля», — цитирует «Газета.ру» Руссел.

В конце прошлой недели полицейские применили против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, слезоточивый газ.

Действия сотрудников американских правоохранительных органов осудили в МИД России, посольстве РФ в США, Госдуме, ООН и ОБСЕ.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Позже мужчина скончался в реанимации.

30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие крупные города в разных частях страны.

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