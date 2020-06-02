Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать нацгвардию против «неудачников и отбросов»

Президент США Дональд Трамп призвал во вторник, 2 июня, власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков. Об этом он написал в Twitter.

Также он назвал их неудачниками и отбросами. «Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии. Неудачники и отборсы разрывают вас на части. Действуйте быстро», — заявил глава государства.

Ранее в этот же день мэр города Билл де Блазио объявил о продлении до конца недели комендантского часа в Нью-Йорке на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца, передает RT.

Ранее во вторник сообщалось, что за ночь в Нью-Йорке полицейские арестовали около 700 из-за грабежей и порчи чужого имущества.

Полицейское управление Нью-Йорка заявило, что удвоит число сотрудников полиции на улицах, чтобы помочь предотвратить возможное насилие и причинение материального ущерба, сообщается на сайте aif.ru.

Беспорядки начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как следует из видеороликов, опубликованных в Сети, четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.