В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом мэр города Билл де Блазио объявил в ходе пресс-конференции во вторник, 2 июня. Трансляция ведется в его Twitter.

«Мы примем незамедлительные шаги, чтобы обеспечить мир и порядок сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час... Этот комендантский час продлится до конца недели», — сказал де Блазио.

31 мая губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что если потребуется, власти готовы задействовать Национальную гвардию, передает RT.

Ранее во вторник сообщалось, что за ночь в Нью-Йорке полицейские арестовали около 700 из-за грабежей и порчи чужого имущества, сообщается на сайте kp.ru.

Беспорядки начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как следует из видеороликов, опубликованных в Сети, четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В ходе беспорядков уже есть несколько погибших как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Акции прошли в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне.