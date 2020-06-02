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В Нью-Йорке за ночь в ходе беспорядков арестовали около 700 человек

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Около 700 человек полицейские арестовали за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков. Об этом сообщил 2 июня телеканал NBC со ссылкой на полицию.

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Аресты произошли, несмотря на ранее введенный в городе комендантский час. Причинами задержаний стали грабежи и порча чужого имущества. Ограничения ввели в Нью-Йорке в 23:00 по местному времени (6:00 мск понедельника).

От действий толпы наиболее сильно пострадали районы Мидтаун и Юнион-сквер в Манхэттене и участок Фордхэм-роуд в Бронксе. Как сообщалось ранее во вторник, участники массовых беспорядков в Нью-Йорке украли из магазина Rolex в районе Сохо часы на сумму около $2,4 млн.

Всего за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мегаполисе арестовали 2 тыс. человек.

Беспорядки начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как следует из видеороликов, опубликованных в Сети, четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В ходе беспорядков уже есть несколько погибших как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Акции прошли в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне.

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