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Минпромторг добавил 274 предприятия в список системообразующих

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий российской экономики на 274 компании. Теперь список содержит 519 организаций по 25 отраслям промышленности. Об этом сообщается на сайте ведомства 27 апреля.

Перечень был одобрен на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля.

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Внесенные организации представляют 23 отрасли промышленности, 10 из которых — новые: машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, фармацевтическая и медицинская промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов и конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля, мебельная промышленность.

Все внесенные организации «соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований».

15 апреля президент России Владимир Путин поручил доработать перечень системообразующих предприятий. Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ РФ, а половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин призвал отказаться от единого перечня в пользу отдельных пополняемых списков, которые будут вестись отраслевыми министерствами.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса, был утвержден правительством России 6 апреля. Позднее различные ведомства призывали его расширить. 10 апреля были приняты новые критерии отбора, выделены 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.

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