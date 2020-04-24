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Минкомсвязи обновило перечень системообразующих компаний в сфере ИКТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минкомсвязи России добавило 12 организаций в ранее утвержденный перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 24 апреля.

В новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 организация.

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«Актуализация перечня осуществлена Минкомсвязью России по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведомство также работает над формированием дополнительных предложений по включению организаций в перечень на особых основаниях. По решению Правкомиссии он будет актуализирован.

Кроме того, для координации работы по мониторингу деятельности системообразующих организаций, проведению стресс-тестирования их финансовой устойчивости и пр., приказом Минкомсвязи образован специальный оперативный штаб.

21 апреля сообщалось, что ведомство утвердило перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. В список попали 79 организаций, относящихся к 14 основным подотраслям связи и информации.

При формировании учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и несколько других факторов.

В начале апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

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