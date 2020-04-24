Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство страны готовит правила для работы бизнеса в переходный период, когда начнут снимать ограничения из-за коронавируса.

Он отметил, что экономика стала заложником ситуации в связи с карантином, поэтому только врачи могут ответить на вопрос о том, когда начнутся решаться экономические вопросы.

«Сейчас Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, снимая ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет тем не менее существовать, бизнес может работать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 24 апреля.

В частности, это касается парикмахерских, гостиниц, заведений общественного питания и непродовольственной розницы. Решетников отметил, что действующие меры заморозили экономику, сфера продолжает нести расходы, а в условиях отсутствия доходов это формирует издержки, которые ни бизнес, ни государство нести не может.

«Поэтому нам рано или поздно надо будет открываться», — добавил он.

Однако Решетников отметил, что здоровье граждан является абсолютным приоритетом. Поэтому к моменту, когда врачи позволят «двигаться», все необходимые меры должны быть приняты.

Ранее Решетников сообщил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. По его словам, меры поддержки отечественной экономики сопоставимы с мерами других стран.

В пятницу Центральный банк России ухудшил прогноз по динамике ВВП с роста в 1,5–2% до падения на 4–6%. В дальнейшем регулятор прогнозирует восстановительный рост экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% — в 2022 году.

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