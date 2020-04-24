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Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство страны готовит правила для работы бизнеса в переходный период, когда начнут снимать ограничения из-за коронавируса.

Он отметил, что экономика стала заложником ситуации в связи с карантином, поэтому только врачи могут ответить на вопрос о том, когда начнутся решаться экономические вопросы.

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«Сейчас Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, снимая ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет тем не менее существовать, бизнес может работать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 24 апреля.

В частности, это касается парикмахерских, гостиниц, заведений общественного питания и непродовольственной розницы. Решетников отметил, что действующие меры заморозили экономику, сфера продолжает нести расходы, а в условиях отсутствия доходов это формирует издержки, которые ни бизнес, ни государство нести не может.

«Поэтому нам рано или поздно надо будет открываться», — добавил он.

Однако Решетников отметил, что здоровье граждан является абсолютным приоритетом. Поэтому к моменту, когда врачи позволят «двигаться», все необходимые меры должны быть приняты.

Ранее Решетников сообщил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. По его словам, меры поддержки отечественной экономики сопоставимы с мерами других стран.

В пятницу Центральный банк России ухудшил прогноз по динамике ВВП с роста в 1,5–2% до падения на 4–6%. В дальнейшем регулятор прогнозирует восстановительный рост экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% — в 2022 году.

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