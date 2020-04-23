Минэкономразвития сообщило о снижении спроса на российское сырье из-за COVID-19

Внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта снизился из-за ограничений, введенных странами в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Минэкономразвития.

«Ухудшение глобальной конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привело к снижению внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта», — передает ТАСС.

Нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, торговалась по отрицательной цене — до минус $2 за баррель. Это на 112,7% меньше последней цены $15,75 накануне.

В тот же день также резко обвалилась нефть WTI. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

15 апреля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало снижение спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года. В результате итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика взяла на себя меньшую квоту, чем предполагалось.

По условиям договоренностей Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей ежесуточно.