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В России допустили возможность снижения норм продаж топлива на бирже

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Федеральная антимонопольная служба России и Министерство энергетики России обсуждают снижение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько собственных источников.

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Предполагается, что эта инициатива будет временной на период действия ограничительных мер из-за коронавируса. Корректировка нормативов, по данным информагентства, обеспечит баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

«Действительно, в настоящее время ФАС и Минэнерго обсуждают возможность введения временного разового снижения нормативов продаж нефтепродуктов на бирже (в два раза от действующих) до 30 июня 2020 года. Соответствующие поправки подготовлены и проходят межведомственное согласование», — рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

В частности, стороны обсуждают следующее снижение нормативов биржевых продаж: бензина с 10% до 5% (от объема производства), дизтоплива с 6% до 3%, авиатоплива с 10% до 5%, мазута с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов — с 5% до 2,5%.

Ранее в этот же день цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже ей удалось отыграть эти потери и подняться, по данным торгов, до $20,3 (19:55 мск)

Министр энергетики России Александр Новак объяснил высокую волатильность на рынке тем, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть значительно снизился, а мировые хранилища переполнены.

В свою очередь, специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова уже посчитали потери бюджета при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель.

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