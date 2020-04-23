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СМИ узнали о расследовании США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала проверку с целью выяснить возможную причастность трейдеров к тайному получению непубличной информации о переговорах стран ОПЕК+ в марте 2020 года. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

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Проводить проверку помогает ФБР и Госдепартамент. По информации собеседников агентства, власти расследуют, произошла ли утечка информации о проекте стратегии дальнейшего взаимодействия с участницами ОПЕК+, подготовленном в марте властями России.

Комиссия определила трейдерские организации, которые могли заранее получить эту конфиденциальную информацию и благодаря ей сыграть на колебаниях цен на нефть.

Под проверку попали, в частности, операции, касающиеся группы Чикагской товарной биржи CME Group.

6 марта сообщалось, что переговоры министров стран ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса провалились. После этого мировые цены начали резко снижаться.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета считается октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Однако 20 апреля цены на нефть начали падать на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

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