Трамп назвал лучший способ справиться с обрушением цен на нефть

Для стабилизации ситуации на рынке нефти необходимо возобновить экономическую активность США. Такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Самый мощный инструмент — открыть нашу страну», — приводит слова Трампа ТАСС.

20 апреля цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

16 апреля президент Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

Кроме того, американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.