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Нефть WTI закрыла последний день торгов ценой $10 за баррель

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Североамериканская нефть марки WTI с поставкой в мае закрыла последний день торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ростом на 124,07% — до $10,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов 21 апреля.

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На предыдущей торговой сессии показатель впервые в истории показал отрицательные значения, рухнув по итогам торгов понедельника на 300%, до минус $37,63 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI упала во вторник на 43,4%, до $11,57 за баррель. В ходе торгов показатель опускался до $6,55 за баррель.

Цена на североморскую нефтяную смесь Brent с поставкой в июне по итогам торгов на лондонской бирже ICE опустилась на 24%, до $19,33 за баррель. В ходе торгов стоимость сырья этого бренда достигала минимума с 2001 года, опускаясь до $17,52 за баррель.

Во вторник несколько министров ОПЕК+, подписавших соглашение о сокращении добычи нефти, провели неформальную телеконференцию, на которой обсудили текущую «драматическую ситуацию на рынке» отрасли.

Цены на нефть начали падать 20 апреля на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

Цена WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений впервые в истории торгов. Стоимость майских фьючерсов на нефть этой марки к окончанию торгов на NYMEX упала почти на 300%, до минус $37,63 за баррель.

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