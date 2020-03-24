Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112.

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Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позднее инфекция распространилась на другие страны мира.

Для предотвращения кризисной ситуации на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.