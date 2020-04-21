Ряд министров ОПЕК+ обсудил события на рынке нефти

Ряд министров ОПЕК+, подписавших соглашение о сокращении добычи нефти, провели неформальную телеконференцию 21 апреля, на которой обсудили «текущую драматическую ситуацию на рынке» отрасли.

«Они приветствовали инициативу министра энергетики Алжира и президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба провести этот неофициальный телемост по текущей драматической ситуации на рынке», — сообщила пресс-служба ОПЕК на своей странице в Facebook.

Участники онлайн-встречи высоко оценили решение, принятое в ходе 10-й видеоконференции ОПЕК 12 апреля, в ходе которой страны-члены альянса договорились о сокращении нефтедобычи

Они вновь отметили приверженность корректировке добычи нефти, достигнутой в ходе той конференции.

Министры призвали Аркаба регулярно проводить такие консультации по ситуации на рынке нефти.

Страны ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета считается октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Однако 20 апреля цены на нефть начали падать на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ. Так, стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнула почти на 300%, до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.