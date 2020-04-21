WTI опустилась ниже $7

Июньские фьючерсы на нефть WTI опустились ниже $7 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 21 апреля.

Цена за баррель американской нефти упала до $6,5.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне опустились ниже $18 за баррель впервые с декабря 2001 года — до 17,75. Снижение составило почти 30%.

Ранее в этот же день стало известно, что ряд министров ОПЕК+, подписавших соглашение о сокращении добычи нефти, провели неформальную телеконференцию, на которой обсудили «текущую драматическую ситуацию на рынке» отрасли.

Страны ОПЕК+ договорились 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета считается октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Однако 20 апреля цены на нефть начали падать на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ. Так, стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнула почти на 300%, до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.