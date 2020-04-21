На Украине нашли способ заработать на обвале нефтяного рынка

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал «не упустить возможности» и монетизировать сложившуюся ситуацию не нефтяном рынке. В частности, предложить украинские хранилища для излишков сырья.

«Похоже бизнес по хранению нефти станет наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать. <…> Может, наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом», — написал он на своей странице в Facebook 21 апреля.

Витренко отметил, что Украина обладает «огромной нефтетранспортной системой, где можно хранить нефть». Например, под эти цели можно выделить емкости на заводе в Кременчуге, а также на других нефтеперерабатывающих предприятиях, которые «давно остановлены». Кроме того, по его словам, минобороны располагает хранилищем на 1 млн т.

При этом Витренко подчеркнул, что речь идет не о российской нефти, а о сырье из других стран.

Накануне цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на бирже NYMEX 20 апреля она провалилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

По данным торгов на 12:34 мск 21 апреля на бирже ICE стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до $18,66 за баррель впервые с февраля 2002-го.. Затем она немного поднялась до $19,07.

Цена июньского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX составила $12,96 за баррель. Майские фьючерсы этой марки нефти вновь показали отрицательные значения, их стоимость составила –$0,3 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.