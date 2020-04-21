В Кремле заявили о взаимодействии с партнерами на фоне падения нефти WTI

У России есть все механизмы сверки позиции с партнерами касательно ситуации с падением цены на американскую нефть. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле необходимым ввести какие-либо дополнительные меры в связи с падением цены на нефть WTI, Песков сказал, что он «воздерживается от комментариев». Кроме того, Песков сообщил, что на данный момент новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трамп не планируется.

«Но, если вы вспомните прошлую неделю, они рождаются сейчас в течение часа», — отметил Песков.

Также, по словам Пескова, на данный момент нет каких-либо решений относительно президента Венесуэлы Николаса Мадуро о встрече стран ОПЕК+ 10 мая.

«Это было предложение господина Мадуро. Оно было услышано президентом, но каких-либо решений по этому поводу не было», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нефть Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Стоимость нефти WTI с поставкой в мае составляла –$1,86 за баррель.

Впервые в истории США нефть этой марки провалилась в отрицательные значения накануне.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.