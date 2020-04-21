Цена нефти Brent упала ниже $20 за баррель

Стоимость нефти Brent 21 апреля опустилась ниже $20 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 12:19 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent составила $20,93 за баррель, ускорив падение на более чем на 22%.

В то же время, по данным торгов на бирже NYMEX, стоимость нефти WTI с поставкой в мае, составляет –$1,86 за баррель.

Впервые в истории США нефть этой марки провалилась в отрицательные значения накануне.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.