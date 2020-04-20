Цена нефти WTI с поставкой в мае достигла минус $40

Цена барреля нефти марки WTI с поставкой в мае достигла минус $40. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:50 мск 20 апреля.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала -40,32 долларов за баррель. В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent — до $25,86 за баррель (-7,9%).

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года.

В результате итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика взяла на себя меньшую квоту, чем предполагалось.

В тот же день президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую договоренность.