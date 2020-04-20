Цена нефти WTI с поставкой в мае упала до минус $11, свидетельствуют данные торгов 20 апреля.

По данным торгов лондонской биржи ICE на 21.33 (мск), цена майских фьючерсов на WTI упала на 162,51%, до минус $11,42 за баррель.

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года.

В результате итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика взяла на себя меньшую квоту, чем предполагалось.

В тот же день президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую договоренность.