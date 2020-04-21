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СМИ узнали о планах Эр-Рияда начать снижение добычи раньше оговоренного срока

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Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти в самое ближайшее время, раньше оговоренного мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания такое решение рассматривается после того, как стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений.

«Саудовская Аравия обдумывает снижение добычи нефти в кратчайшие сроки, нежели в мае... Обсуждение последовало после того, как цены на американскую нефть стали отрицательными», — пишет издание .

Цена нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на Нью-Йоркской товарной бирже на отметке минус $37,63 за баррель, подешевев на 300%. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Страны ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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