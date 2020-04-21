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Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения цен на нефть

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, это «бумажный рынок», заявил 21 апреля министр энергетики России Александр Новак.

«Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — отметил Новак.

По его словам, из-за резкого снижения спроса в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нефтяной рынок сейчас находится в уязвимом состоянии. В настоящий момент происходит постепенным «затоваривание» хранилищ, а сроки восстановления мировой экономики по-прежнему остаются неопределенными.

Министр объяснил падение цен на нефть американской марки WTI распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20-го апреля майский фьючерс не торгуется на бирже) и отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае. Именно это, по его словам, стало причиной спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений.

Новак заверил, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией и имеют все возможности для реагирования при возникновении такой необходимости.

Цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений 20 апреля. К окончанию торгов на бирже NYMEX 20 апреля она провалилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

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