Эксперты рассказали о напряженной ситуации на нефтяном рынке

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев во вторник, 21 апреля, в разговоре с «Известиями» оценили текущую ситуацию на нефтяном рынке и представили свой прогноз относительно движения котировок.

«Цены на нефть продолжают находится под серьезным давлением из-за переизбытка предложения и отсутствия возможности хранить нефть. В совокупности с пессимистичными корпоративными прогнозами по рынку США оказывают сильнейшее воздействие на инвесторов, и они уходят в защитные активы», — сказал Абрамов.

Дальнейший тон торгам, по его словам, будет задавать официальный отчет минэнерго США, который выйдет 22 апреля.

«В краткосрочной перспективе нефтяные котировки продолжат быть под сильнейшим давлением из-за избытка предложения на фоне пандемии коронавируса», — подчеркнул Абрамов.

Кроме того, он отметил, что несколько стран ОПЕК уже заявили о необходимости начинать исполнение сделки, не дожидаясь 1 мая.

«У нефтяных котировок пока нет драйверов для роста в условиях падения мирового спроса», — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Он упомянул, что после апрельской сделки ОПЕК в моменте цена выросла до $35, но сокращение добычи не помогло сдержать падение стоимости. Новым вызовом, по его мнению, стало сокращение поездок на транспорте, в результате потребление топлива уменьшилось, а хранилища нефти оказались заполнены.

«Это и привело к тому, что стоимость топлива в моменте стала отрицательной», — резюмировал Деев.

Ранее в этот же день нефть Brent опустилась ниже $18 впервые с 2001 года. В свою очередь, нефть WTI закрыла последний день торгов $10 за баррель.

Накануне, 20 апреля, цена барреля нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений.

В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов. Там расценили это событие как спекулятивный момент.