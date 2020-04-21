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В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.

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По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне. Песков назвал это спекулятивным моментом. Он отметил, что в Кремле внимательно следят за изменениями на нефтяном рынке.

«Специалисты отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок. Еще раз: ситуация неприятная, но не нужно ее ассоциировать с динамикой изменения цен на нефть», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что правительство страны располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы предотвратить негативные последствия от сложившейся ситуации.

При этом он отказался говорить о недавнем заявлении зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который сравнил ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти с «картельным сговором».

«Я являюсь пресс-секретарем президента РФ, в данном случае я не могу говорить от имени и за заместителя председателя Совбеза», — отметил он.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, она провалилась почти на 300%, опустившись до –$37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

По данным торгов на 12:34 мск вторника на лондонской бирже ICE, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent опустилась до отметки в $18,66 за баррель. Затем она немного поднялась до $19,07. Ниже $19 нефть Brent упала впервые с февраля 2002-го.

Вместе с этим цена июньского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX составила $12,96 за баррель. Майские же фьючерсы этой марки нефти ранее в этот же день опять показали отрицательные значения, их стоимость составила –$0,3 за баррель, несмотря на то что на 3:07 мск они выросли на 160% и достигли $2,21 за баррель.

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