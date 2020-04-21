Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Медведев отметил, что с учетом российского опыта в газовой сфере Россия готова предложить продавать нефть по принципу по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay), а также готова обсуждать этот вариант с партнерами.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300% опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем, постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск) Последний раз ниже $26 Brent опускался 2 апреля.