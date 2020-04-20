Эксперт назвал беспрецедентное обрушение цены нефти WTI манипуляцией

Рекордное падение цены на нефть марки WTI стало результатом манипуляций игроков на бирже, заявил в интервью РЕН ТВ финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

На торгах вечером в понедельник цены на нефть WTI обвалились более чем на -300% до минус $39,44. Продавцы начали доплачивать ее покупателям по $40 за баррель.

По мнению эксперта, такая ситуация сложилась из-за того, что «это контракт, в котором уже нет практических игроков». Происходящее на рынке — «это финансовая война», полагает он.

По его словам, убить контракт решили исключительно в экономических интересах. «Инвестиционные банки разбираются друг с другом, рисуют цены закрытия отчетного периода», — пояснил Голубовский.

Также Голубовский заметил, что на ситуацию влияет обвальное снижение спроса и переизбыток нефти в американских нефтехранилищах.

Больше всего пострадают обладатели портфелей с этими финансовыми продуктами, заключил эксперт.

В понедельник нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.