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Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 за баррель

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Фото: REUTERS/Todd Korol
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Цена на майские фьючерсы нефти WTI сначала достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, а позже опустилась ниже $8 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.

По состоянию на 19:30 (мск), стоимость майского фьючерса нефти марки WTI достиг $7,65 за баррель, что на 58,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть марки Brent, в свою очередь, подешевела на 5,3% — до $26,58 за баррель.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель.

При этом в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в городе Ухане в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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