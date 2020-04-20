В РФ спрогнозировали дефицит федерального бюджета в 2020 году

Дефицит федерального бюджета России будет на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству.

По его словам, в своих прогнозах правительство ориентируется на среднюю цену нефти в текущем году по $20 за баррель, хотя ранее этот показатель планировался на уровне $57,7. При этом ожидаемая сумма доходов федеральной казны — 15,2 трлн рублей без учета поступления от покупки Сбербанка у ЦБ.

Таким образом, подчеркивает собеседник, расходы казны увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на триллион по сравнению с официальным планом. В данном случае дефицит бюджета составит примерно 5,6 трлн рублей.

Он уточнил, что профинансировать этот разрыв планируется за счет нескольких источников: 2 трлн будет выделено из ФНБ, более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке.

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Приглашение на казну: дефицит бюджета в 2020-м может составить 5,6 трлн