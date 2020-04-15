НАТО предупредило о сокращении бюджетов стран — членов альянса из-за пандемии

Бюджеты стран-участниц НАТО будут сокращаться из-за пандемии коронавируса, однако оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно. Об этом в среду, 15 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Пандемия будет иметь экономические последствия, будет падение роста и бюджетов. Но пока рано говорить о военных расходах, сейчас мы должны быть сосредоточены на спасении людей», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

В марте в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса. В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

По состоянию на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн. По последним данным Worldometer, умерли 129 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.