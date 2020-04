Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом

Силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, 15 апреля, в своем Twitter.

«Вооруженные силы союзных стран альянса осуществили более 100 воздушных миссий по разворачиванию 25 полевых госпиталей. Обеспечено более 25 тыс. коек для лечения [коронавируса]», — написал Столтенберг.

Он также добавил, что к работе привлечены более 4 тыс. медицинских сотрудников.

#NATO responds to #COVID19. Allied military forces have flown +100 supply missions, facilitated construction of 25 field hospitals, added +25,000 treatment beds & deployed +4,000 medical professionals. #StrongerTogether pic.twitter.com/ycwZpcBnvQ