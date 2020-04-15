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Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, 15 апреля, в своем Twitter.

«Вооруженные силы союзных стран альянса осуществили более 100 воздушных миссий по разворачиванию 25 полевых госпиталей. Обеспечено более 25 тыс. коек для лечения [коронавируса]», — написал Столтенберг.

Он также добавил, что к работе привлечены более 4 тыс. медицинских сотрудников.

По состоянию на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн. По последним данным Worldometer, умерли 129 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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