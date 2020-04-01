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Постпред США при НАТО призвала РФ и альянс к совместной борьбе с коронавирусом

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ron T. Ennis
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НАТО и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, выразила мнение в среду, 1 апреля, постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон в ходе онлайн-брифинга из Брюсселя.

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«Сейчас время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения. Любую помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отметила Хатчинсон, если Россия и НАТО имеют возможность помочь друг другу, они должны и будут ее использовать.

В конце марта Москва направила в Вашингтон один самолет с помощью. Президент США Дональд Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест очень милым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь России, заявив, что пандемия коронавируса ― международный кризис, во время которого страны должны помогать друг другу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 872 тыс. случаев заболевания, умерли более 43 тыс. человек, вылечились — 184 тыс.

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