Эксперты не поверили в переход на «бери или плати» в торговле нефтью

Переход на «бери или плати» выглядит скорее фантастически, особенно в период низкого спроса на нефть, потому что потребителям это будет попросту невыгодно, рассказала «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко 21 апреля.

Ранее в этот день зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор». По его словам, Россия готова продавать нефть по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay), а также готова обсуждать этот вариант с партнерами.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил «Известиям», что принцип «бери или плати» сокращает риски производителя в отношении тех вложений, которые ему нужно сделать для обеспечения максимального объема поставок. То есть производитель поставляет сырье до максимального объема, покупатель при этом оплачивает часть товара, вне зависимости от того, сколько реально сырья он забрал.

«Эта схема работает на газовом рынке, но в продаже нефти переход на такой принцип может занять очень длительное время. И для этого нужна координация действий всех производителей», — отметил Артем Деев.

С ним согласен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, который считает, что в текущих условиях всеобщий переход на принцип «бери или плати» маловероятен.

«В теории допустить такие принципы можно, но для этого к нему должны подключиться все крупные игроки с добычей условно от 1,5 млн баррелей в сутки», — сказал Василий Карпунин.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сказал «Известиям», что на газовых рынках, где существует принцип «бери или плати», наблюдается обратная тенденция.

«На газовом рынке наблюдается всё больший уход от системы «бери или плати». Она не становится превалирующей. Она сохраняется, но доля контрактов «бери или плати» скорее сокращается. Расширяется доля спотовой торговли, то есть краткосрочнных контрактов, когда цена формируется за счет баланса спроса и предложения», — отметил Игорь Юшков.

По его мнению, несмотря на «минутные» провалы, глобально существующий механизм ценообразования на нефть выгоден западным странам, поэтому вряд ли они пойдут на его изменение.

Накануне специалисты поделились прогнозом, что среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.

Нефть марки Urals 20 апреля торговалась по отрицательной цене — до минус $2 за баррель.