Эксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы

Среднегодовая цена нефти марки Urals в 2020 и 2021 годах составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

В 2019 году среднегодовая цена Urals составляла $63,7 за баррель. По данным агентства, к 2024 году ее стоимость вырастет до $47, передает ТАСС.

Аналитики ожидают, что по итогам текущего кризиса от российского правительства не потребуется фундаментальная консолидация бюджета, как в 2014 году, что устранит риски снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики.

Нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, торговалась по отрицательной цене — до минус $2 за баррель. Это на 112,7% меньше последней цены $15,75 накануне.

Ранее в этот же день также резко обвалилась нефть WTI. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала -40,32 долларов за баррель. В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent — до $25,86 за баррель (-7,9%).

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.