Прямой эфир

Эксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среднегодовая цена нефти марки Urals в 2020 и 2021 годах составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

Минусы в плюсах: каких цен на нефть ждать после сделки ОПЕК+
Эксперты допускают, что стоимость черного золота может снова опуститься до $25 за баррель

В 2019 году среднегодовая цена Urals составляла $63,7 за баррель. По данным агентства, к 2024 году ее стоимость вырастет до $47, передает ТАСС.

Аналитики ожидают, что по итогам текущего кризиса от российского правительства не потребуется фундаментальная консолидация бюджета, как в 2014 году, что устранит риски снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики.

Нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, торговалась по отрицательной цене — до минус $2 за баррель. Это на 112,7% меньше последней цены $15,75 накануне.

Ранее в этот же день также резко обвалилась нефть WTI. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала -40,32 долларов за баррель. В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent — до $25,86 за баррель (-7,9%).

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Эксперт назвал беспрецедентное обрушение цены нефти WTI манипуляцией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020